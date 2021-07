Para amantes de la historia y el gaming: 'MalnaZidos' y otros videojuegos sobre la Guerra Civil

Ahora que llegan las vacaciones y los hijos emancipados vuelven a pasar unos días con sus padres, es el momento de abrir de nuevo el cajón y sacar la videoconsola para 'echar unos vicios' con ellos . Disfrutar de tiempo de calidad. Con actividades que unen, que crean 'equipo'. Entre los videojuegos que saques del cajón, posiblemente no haya ninguno de la Guerra Civil de España , sobre todo porque no ha sido una temática a la que hayan hecho mucho caso las productoras. Ahora hay novedades. Repasamos cuáles son los títulos disponibles actualmente y, sobre todo, uno muy especial que está a punto de salir al mercado: MalnaZidos, de Mediaset Games .

No se puede decir que España no tiene afición por los videojuegos. Según datos compartidos por Statista, este sector se ha convertido en la primera opción de ocio audiovisual y cultural del país. Tal es la fortaleza del sector que, en pleno año de pandemia, en 2020 la facturación fue de unos 1.800 millones de euros , gracias, entre otras cosas, a la venta de 8,5 millones de videojuegos.

Bajo este nombre que parecía querer predecirnos algo se esconde un videojuego también con origen español y que mezcla el clásico estilo pixel art en un entorno 3D. Está creado por los valencianos Games for Tutti y, como se analizó en The Conversation, "está ambientado en un trasfondo histórico real, pero la trama está basada en elementos de ficción, 'donde el concepto de bueno o malo no es real'".