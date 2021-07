Muchas veces hemos pasado por ese momento: estar recogiendo y ver algo en un cajón que, pese a que sabes que ya no utilizas, eres incapaz de tirar, o bien por nostalgia, o bien por eso de "por si acaso". Al final, eso de guardar te puede dar alguna que otra sorpresa de lo más agradable, más aún si eso significa que le da un muy buen respiro a tu cartera. Entre otras cosas, los videojuegos de tu adolescencia o los que tus hijos utilizaron una y otra vez si están en buen estado p ueden pagarte unas vacaciones, y no unas cualquiera, unas de lujo.

Sin ir más lejos, una copia física del 'Super Mario 64' de 1996 ha roto todos los récords como el videojuego más caro de la historia al subastarse hace solo unos días por más 1.500.000 dólares. Pero unos días atrás otra copia de 'The Legend of Zelda' se subastaba por 870.000 dólares. Puede que a tan altas cantidades no lleguen los que tienes en casa, pero mucho ojo, porque algunos son verdaderas reliquias en Internet que los coleccionistas más top están deseando incluir en su colección al precio que sea.