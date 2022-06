El yate de lujo de Rafa Nadal: más de cinco millones de euros, reformado y con una exclusiva distinción

Entre las muchas aficiones que se le conocen a Rafa Nadal , la que tiene por el mar no es nueva ni desconocida, y seguramente sea, por encima del golf, su gran pasión fuera del mundo del tenis. Nacido en la isla de Mallorca, navegar y pasar tiempo en su lugar natal es uno de los particulares refugios del tenista cuando no compite, lejos de compromisos publicitarios y la estresante rutina del circuito. Rafa además ha ido construyendo con los años su afición por los barcos , en los que pasa tiempo de descanso y merecidas vacaciones en altamar. Y acorde a sus ingresos son los navíos que ha adquirido durante los últimos años.

El yate obtuvo como premio el llamado Best of The Best en la 33ª edición de estos prestigiosos galardones. Fue entonces cuando destacaron sus características únicas, que incluyen un gran flybridge, garaje para motos de agua y balcón privado en la suite principal. En la parte exterior del barco, hay diferentes espacios para relajarse, como es el caso del puente volador, en la parte superior del barco, donde se puede tomar el sol. Igualmente, justo debajo, se encuentra una zona exterior que funciona como terraza.