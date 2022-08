El método Avión para hacerse millonario: la intrahistoria del pueblo gallego que hizo fortuna en México

"Hablamos de finales del siglo XIX. En Avión apenas había ganadería y la tierra no daba alimento . En medio de la hambruna, alguien oyó hablar de México y de la posibilidad de tomar uno de los transatlánticos. La travesía duraba algo más de un mes, pero algunos no lo dudaron", explica Dacasa. Gracias a la generosidad del pueblo, consiguieron un boleto en tercera clase que les dejaba endeudados y, por tanto, anulaba la opción de volver sin ahorros. Las escasas noticias que iban llegando a Avión animaron a otros paisanos a embarcarse. "Empezaban trabajando de sol a sol y sobreviviendo con lo justísimo y necesario, porque su sueño era el éxito. No había vuelta atrás . Entonces crearon una cadena de gente que llegaba de Avión por pura necesidad, pero persiguiendo un sueño. Se animaban, se ayudaban y copiaban entre sí sus fórmulas de éxito ".

Casi de un modo espontáneo, aplicó las mismas reglas de sus antecesores y hoy posee un conglomerado de negocios de diferentes sectores, siguiendo aquello que le enseñó su padre de no poner nunca los huevos en una misma canasta. La idea de recoger en un libro la sabiduría de los hombres de Avión tiene también una historia entrañable: "Hace años falleció inesperadamente uno de mis empleados, padre de dos hijos. Y entonces me planteé qué pasaría con mis hijos si esto me ocurriese a mí, quién les guiaría. Empecé a escribir una serie de anotaciones en unas libretas por si yo les faltara, para que a ellos les valiesen en sus vidas. En ellas resumía las lecciones de mi padre, de mis abuelos, de mi bisabuelo, y de otros vecinos que habían conseguido llegar muy alto. Un amigo me propuso editarlas en un libro para que ese conocimiento pudiese llegar a más gente. Así nació el método Avión".