Los ciudadanos deben comunicar a la Agencia Tributaria cuál es su domicilio fiscal, y están obligados a informar de cualquier tipo de cambio que se produzca a este respecto. No hacerlo está sancionado con multas de hasta 100 euros que, si bien no parece demasiado, son muy fáciles de evitar. Así que si has cambiado de domicilio recientemente, no lo olvides: díselo a Hacienda.