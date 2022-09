El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva tiempo siendo uno de los protagonistas de las noticias de cada día ante el bloqueo que existe en su renovación. Esta semana España recibe al comisario europeo Didier Reynders con la intención de impulsar un diálogo entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del CGPJ. Los rifirrafes entre los dos principales partidos políticos han continuado en los últimos días tras unas declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre una posible suspensión de los sueldos de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. La respuesta de la oposición no ha tardado en llegar a través del vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, acusando a la ministra de no saberse los sueldos de los vocales del CGPJ. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto cobran los miembros del CGPJ?

¿Qué pasa con el resto de los vocales? Estos no pertenecen a la comisión permanente al desempeñar otras labores fuera del CGPJ. Por eso mismo no tienen un sueldo como tal, sino que perciben en concepto de dietas 975 euros por cada asistencia a un pleno y 312 euros cada vez que acuden a una comisión. Al no haber terminado el 2022 no se puede establecer la retribución exacta de estos vocales, pero podemos acceder a lo que cobraron en 2021. En total se abonaron 278.694 euros a los 13 vocales no permanentes del CGPJ que se pueden consultar en la siguiente tabla.