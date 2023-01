Javier Ruiz y su 'Edificio España': “Los Uppers somos una generación ‘afortunada’ pero los jóvenes son una generación estafada”

Sí. La política importa y es necesario reparar la fiscalidad y la educación en este país. El problema es que para hacerlo es necesaria valentía política y no tengo claro que exista. Llevamos al menos dos reformas fiscales aparcadas en el cajón. A cambio, se aprueban parches y retoques que sólo aumentan la presión sobre los que tienen una nómina. Eso no es una reforma fiscal, eso es pereza fiscal… y genera hartazgo entre las clases medias.

Siempre hemos tenido desigualdad, pero con las políticas de desprotección que se larvaron en los años 90 y con la explosión de la burbuja inmobiliaria aquí, fruto de esas políticas, la desigualdad se disparó a niveles que no hemos vuelto a controlar. Es imprescindible aprender del pasado para no volver a repetir los mismos errores en las crisis del futuro.

Porque dos grupos de contribuyentes han escapado a la recaudación: los mil-millonarios y las grandísimas corporaciones. No hablamos de grandes nóminas (si uno tiene una nómina, por definición, no es rico) sino de grandes capitales a los que cuesta trabajo y tiempo tasar y a los que Hacienda ignora precisamente por esa dificultad. No puede pagar más impuestos (un 23%) la secretaria de Warren Buffet que uno de los hombres más ricos del mundo que apenas paga un 8%.

Diciendo que la desigualdad no es rentable. Es necesario que las clases más bajas prosperen para que las clases más altas puedan crecer a corto plazo. Pero además, a largo plazo, la desigualdad extrema genera desigualdad: los que no tienen nada tampoco tienen nada que perder, de forma que la desigualdad genera inseguridad y termina incluso provocando averías en el sistema democrático.

La democracia es cara y el precio no lo pueden pagar por igual quienes no tienen nada y quienes viven en la opulencia. En las sociedades modernas que paguen más los que más tienen no es una idea revolucionaria. Es de primero de economía y fiscalidad. Si hay millonarios que no lo ven así, las puertas de Rusia están abiertas.