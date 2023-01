"Cambiaste un Ferrari por un Twingo , un Rolex por un Casio ", canta Shakira en su 'Music Sessions #53' junto a Bizarrap, el tema más reproducido y comentado del momento en tertulias, bares, oficinas y redes sociales. Una mina de oro que las marcas aludidas por la colombiana no han querido dejar de aprovechar en su beneficio, convirtiendo el 'menosprecio' de la cantante en una oportunidad de marketing tirando de humor.

La primera en reaccionar fue marca de relojes japonesa Casio, que en su cuenta de Instagram compartió un divertido mensaje para la artista. “Nos encanta que esto nos salpique. #teamcasio”, señalaban mostrando uno de sus modelos con gotas de agua como muestra de la resistencia de su producto. Y en Twitter ha aparecido una cuenta fake simulando ser oficial de la marca que no ha dejado de lanzar zascas ingeniosos (y muy celebrados) en las últimas horas, como: "Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía" o "En defensa de nuestros relojes Casio, la batería dura más que la relación de Pique y Shakira".