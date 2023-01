De acuerdo con este experto, incluso si no se puede ahorrar el 20% del salario, ahorrar un porcentaje menor de manera constante puede ayudar a alcanzar las propias metas financieras. Si algo tienen en común Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates es su estrategia de ahorro. Utilizan lo que se denomina la regla de las cinco horas y el primero en implementarla fue Benjamin Franklin. Se basa en dedicar al menos cinco horas a la semana a aprender de forma consciente.

Debido a que los ahorradores-inversionistas invirtieron constantemente sus ahorros, su dinero se acumuló con el tiempo. Cuando comenzaron, este interés compuesto no era muy significativo. Pero después de 10 años, comenzaron a acumular una riqueza significativa, con un promedio de riqueza US$ 3.3 millones. En lo que respecta a los millonarios conocidos como “soñadores-emprendedores” si bien en la primera etapa de la búsqueda de sus sueños no tenían capacidad de ahorro, una vez que lograron el éxito inmediatamente dieron un giro y comenzaron a invertir sus ganancias.