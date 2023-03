¿A cuánto asciende el desconocido imperio millonario de Zlatan Ibrahimović?

Muchos jugadores de fútbol saben buscarse las castañas para labrarse un futuro sin preocupaciones monetarias para cuando cuelguen las botas. Prueba de ello es cómo Zlatan Ibrahimović se ha hecho más rico con su intuición empresarial que incluso con el deporte que practica. Desde Uppers vamos a comprobar cuánto dinero tiene Zlatan Ibrahimović y qué negocios tiene fuera del fútbol Zlatan Ibrahimović , unos proyectos que seguirán engordando sus cuentas bancarias. Además, el 9 de noviembre pasado se estrenó The Soccer Fotball Movie en una plataforma de streaming, la nueva cinta de animación para los fans de esta disciplina que protagoniza en modo dibujo animado y al que pone voz.

Cuando su equipo alcanzó el éxito, Ibrahimović aseguró que “muy pocos creían en nosotros. Pero cuando entendimos que teníamos que hacer sacrificios, sufrir, creer y trabajar... nos convertimos en un grupo que puede lograr lo que hemos conseguido y convertirse en campeones de Italia”. Con ese mismo esfuerzo y sabedor de que trabajando y luchando se es capaz de cruzar las metas, este futbolista sueco ha ido diversificando sus ganancias con inversiones que le están allanando el camino una vez llegue el momento de retirarse como jugador de fútbol. Esta profesión no es eterna para nadie.

La personalidad de Zlatan Ibrahimović es un tanto particular y le ha ido generando amigos y no tanto… Hace unos años, un medio especializado en fútbol publicó lo que opinaba de él una leyenda en el campo de juego en Suecia, Anders Svensson: “Consigue ser muy simpático con todo el mundo, pero al instante cambia y se vuelve diferente, como un ‘idiota’, examinando y sometiendo al resto de jugadores como si quisiera ponerlos a prueba”. No obstante, aseguró que reconocía que Ibrahimović respetaba a los jugadores igual que se le respetaba a él.