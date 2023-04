Es innegable que la vocalista de 'Fangoria' vive con satisfacción el éxito de la canción. Sin embargo, aunque cabría pensar que Olvido también es autora del tema, ella misma ha reconocido en exclusiva en el evento musical 'Iconic' de Miravia, que no es así: "No soy la autora", confiesa. Una cuestión determinante en cuanto a los derechos de 'A quién le importa' por los que Alaska asegura que no recibe "nada a cambio". Aún así, admite que no le da importancia y se alegra de que siga siendo un hit.