Los errores más comunes en la declaración de la Renta que no debes cometer para evitar sanciones

Desde Hacienda dan diferentes vías para poder presentar esta obligación fiscal . Una de las más comunes es a través de internet en la propia sede electrónica, donde el contribuyente se enfrenta solo a este complejo trámite, pero también se da la opción de hacerla con un agente tributario solicitando cita previa de manera presencial o por teléfono. El problema de hacerlo a través de internet es que se pueden cometer algunos errores que pueden acarrear algún tipo de sanción al contribuyente, que no quiere depositar este trámite en un asesor fiscal.

Y es que, algunos de ellos son relativamente comunes, y en caso de incurrir en ellos puedes recibir multas de Hacienda que pueden llegar sobrepasar los 30.000 euros. Para que esto no te suceda, a continuación repasamos algunos de los errores más comunes a la hora de hacer la declaración de la Renta .

Este es el error número uno al hacer la renta que todavía cometen muchos contribuyentes. El borrador de la renta puede contener errores y es imprescindible repasarlo antes de darlo por bueno. Al final, el borrador de la renta 2021 no es más que la interpretación de Hacienda sobre cómo debería ser nuestra declaración de IRPF. Los datos con los que la Agencia Tributaria elabora el borrador de nuestra declaración de IRPF 2022 se basan en la información que básicamente han aportado terceros (empresas, administración y entidades financieras) y que no tienen necesariamente que ser exactos o completos.

Por ejemplo, es fácil que tu borrador no incluya a tu nuevo hijo, el hecho de que te hayas casado u otros datos económicos referidos a tus inversiones. Como contribuyente eres el único que conoce tu situación real y con certeza los datos, de ahí que seas tú el que debas aportarlos, modificarlos o rectificarlos. Por eso se llama borrador y es sólo eso, un borrador y la declaración no será definitiva hasta que no la hayas confirmado. Revisar los datos de tu renta te ayudará a ahorrar en impuestos todos los años.