Los expertos aseguran que el 2024 llega cargado de ajustes y oportunidades en la economía global , con tendencias, perspectivas y necesidades muy diferentes dependiendo de cada país y situación político-económica. “La COVID, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la falta de suministros, la inflación… Desde 2020 no han parado de sucederse eventos inesperados, lo que en economía llamamos cisnes negros. Este 2024 lo hemos comenzado con la guerra palestino-israelí, por lo que puede tener consecuencias económicas globales, sobre todo si los países productores de petróleo y gas natural se ven envueltos en el conflicto”, asegura Antonio Romo Baragaño de Consultoría Baragaño es consultor financiero certificado y experto en inversiones alternativas y seguras a corto plazo.

Con este panorama, ¿por qué sectores hay que apostar? Especialistas en inversión como Romo Baragaño, aseguran que “sin duda, tecnología y energías renovables, como llevamos viendo en años anteriores. Aún queda mucho mercado por explotar en estas áreas. También las materias primas, y aquí me refiero a metales preciosos como plata, paladio u oro. Aunque este último se considere un activo refugio, también en años de estabilidad económica ha tenido un buen desempeño, por eso, siempre me gusta mantenerlo en cartera. Y, por último, el mercado de los hidrocarburos, ya que la demanda sigue aumentando. A pesar de que las renovables tengan cada vez más peso, los combustibles fósiles se mantienen con tendencia al alza y no hay evidencias de que vaya a haber una disminución de consumo en el corto plazo”.