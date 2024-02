Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, es esencial que el solicitante cumpla con una serie de requisitos, destacando la necesidad de demostrar buena fe y una situación de insolvencia real, sin patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas. No es válido encontrarse en una simple situación de sobreendeudamiento .

El procedimiento inicia con la presentación de una solicitud de mediación ante un notario o registrador mercantil, estableciendo un mediador concursal que intentará, en primera instancia, un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Si este acuerdo no se logra, se procede a la vía judicial, donde se puede solicitar la exoneración de deudas , tras la liquidación de activos si fuera necesario.

Además el solicitante podrá escoger entre sacrificar su patrimonio y cancelar todas sus deudas o salvar su vivienda y asumir un plan de pagos para salgar las deudas que no se cancelen. Además se paralizan embargos y procesos de reclamación de deuda, y al finalizar el proceso se sale de los ficheros de morosos.

Además de los requisitos de buena fe y la demostración de insolvencia, el deudor no debe haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra las administraciones públicas en los últimos diez años, no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas en los cuatro años anteriores a la solicitud, y no haberse acogido a esta ley en los últimos cinco años.