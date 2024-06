Con la llegada del mes de junio son muchos los pensionistas que van a recibir la paga extra de verano lo que no solo supone una alegría, sino que también es un alivio financiero ya que la cuantía equivale a una mensualidad ordinaria. La Seguridad Social procede a abonar la cuantía establecida en cada caso con una periodicidad de a mes vencido. Es decir, que hasta que no acaba el mes no se procede a pagar la cantidad correspondiente. No obstante, cada banco y caja, en su trabajo de captar clientes adelantan hasta una semana el abono en las respectivas cuentas bancarias.