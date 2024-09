Desde el punto de vista tributario, la distinción entre usufructuarios y nudo propietarios es crucial. “El nudo propietario, es decir, quien es el nuevo propietario de la vivienda, mientras exista el derecho del usufructuario, no tendrá que declarar nada relativo al inmueble en la declaración de la renta porque no es el titular del derecho real del inmueble. Esto se debe a que no puede obtener ganancias, dividendos o rentas procedentes de la vivienda de la cual es propietario. Por lo tanto, los inmuebles en nuda propiedad no generan rendimientos para los propietarios (es decir, no los utilizan ni tampoco los pueden alquilar), por lo que no deben ser declarados en el IRFP”, aseguran desde FotoCasa.