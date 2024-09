Los últimos corcheros de los montes de Cádiz: "Me gustaría que mi hijo escogiera una vida mejor"

Nos detalla la magia que desprenden los alcornoques, pero también los sinsabores de un trabajo sin mecanizar. El corcho forma la corteza del alcornoque abrigándolo frente a la sequía, las temperaturas extremas o los incendios . La extracción, conocida como seca o pela, no se hace con tala, sino con ayuda de un hacha durante los meses de verano. Se pela la corteza y se deja descansar al alcornoque diez años, para que pueda regenerar su epidermis con nuevos anillos que crecen desde dentro. Así durante toda su vida, unos 170 años. "Lo que hacemos es dividir el espacio en diez áreas e ir rotando la saca del corcho, cada año en una", precisa.

A pesar de llevar guantes, Rafael, como el resto de la familia y de los jornaleros, tiene las manos marcadas y tiznada por la savia que desprende. "Es un trabajo manual y requiere mucho cuidado para no dañar el árbol. Yo lo aprendí desde muy pequeño, cuando empecé a acompañar a mi padre. Subía con él al monte los días de verano y los fines de semana. A partir de los 18 años, este fue mi modo de vida".

Al bosque no pueden acceder los vehículos, por lo que son los mulos los que cargan con las enormes planchas de corcho hasta llegar al camino. La carga, a pesar de su apariencia, es ligera. De ahí llegan a los coches que conducirán la materia hasta los almacenes de la fábrica, donde empieza la segunda fase, que consiste en evaluar la calidad de la corteza recogida y su posterior uso. En cualquier caso, se someten a un proceso de curado igualmente exigente para impedir su deterioro. Durante su maduración, el corcho se vuelve más resistente y va tomando su color definitivo. Santana recalca la sostenibilidad del oficio del corcho. "No contamina y se renueva de forma natural. Su extracción, como ves, no puede hacerse de manera más limpia. una actividad cien por cien ecológica que, además, crea empleo en las zonas rurales".