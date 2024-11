La posibilidad de ahorrar y realizar un uso eficiente del agua caliente en el hogar es importante no solo para el planeta, sino también para la economía doméstica. Tan solo cambiando algunos de los hábitos más comunes podemos lograr ahorrar en agua caliente durante el invierno. ¡Tomad nota de estos consejos!

No dejar el grifo abierto es fundamental para evitar el desperdicio de agua, no solo de agua caliente. Evita también, en la medida de lo posible, goteos y fugas de grifos. Este goteo constante del lavabo puede suponer una pérdida de 100 litros de agua al mes. También se recomienda utilizar reductores de caudal, conocidos como aireadores, cuya función no es otra que disminuir el consumo de agua.