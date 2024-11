Billetes con errores de impresión: los más buscados por coleccionistas

Al igual que con las monedas, los fallos en la impresión de billetes despiertan el interés de los coleccionistas y generan un mercado más que notable entre vendedores y aficionados. De acuerdo con Hussein Larreal, museólogo, investigador y experto numismático, “un error no es una modificación o particularidad incorrecta del diseño, sino una falla en el mismo. No son masivos, ni intencionales, sino que suelen estar fuera del control del fabricante”. Precisamente por eso no deberían estar en circulación y son muchos los coleccionistas que buscan monedas y billetes con fallos.