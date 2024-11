Ya sabemos cuánto suben las pensiones en 2025, un 2,8%. Esta es la media de inflación de los últimos 12 meses y la que se utiliza para calcular la subida de pensiones conforme al IPC, lo que garantiza que los 9,2 millones de pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Recordemos que para jubilarte anticipadamente de forma voluntaria en 2024 debes tener 66 años y 6 meses si no has cotizado 38 años, y 65 si los has cotizado. En 2025 aumenta la edad de jubilación hasta los 66 años y 8 meses con menos de 38 años y 3 meses cotizados, y para jubilarte a los 65 debes tener 38 años y 3 meses cotizados.