Auxilio por defunción: qué es, cuánto se cobra y cuánto dura

La muerte de alguien cercano no es una situación fácil de asimilar, es mucho más complicado cuando, además de tener que lidiar con la parte emocional de la pérdida, tenemos que hacer frente a otras muchas gestiones asociadas con la defunción. No solo se pierde a alguien querido, la burocracia se convierte en otro nuevo obstáculo que hace que no se pueda pasar el duelo con tranquilidad hasta que todo queda solucionado.