Todos sabemos que hay ciudades más caras que otras, pero ¿cuáles son las que se llevan la palma? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, estás de suerte: The Economist tiene la respuesta. Como cada año, la unidad de inteligencia del grupo (The Economist Intelligence Unit, “The EIU”) ha elaborado su ranking de las ciudades para vivir más caras del planeta, una encuesta que compara el costo de vida de más de un centenar de ciudades de todo el mundo en base al precio de 138 productos y servicios básicos.