Está claro que Musk es un hombre con un ojo para los negocios, alguien que sabe lo que se hace. A pesar de que muchas de sus ideas pueden parecernos disparatadas, como esa de colonizar marte o la de implantar chips en el cerebro para ayudar a las personas con enfermedades neurológicas, y que su cuenta de twitter se parezca demasiado a la de un niño inmaduro, lo cierto es que antes de tomar cualquier decisión empresarial sigue un método muy claro que le ayuda a resolver los problemas más complicados y a decidir si merece la pena o no embarcarse en el proyecto.

Se trata de su “ método científico ” particular y, tal y como él mismo reveló en una entrevista con la revista Rolling Stone publicada en noviembre de 2017, está compuesto por estas seis fases.

Hazte una pregunta

Recopila tanta información como sea posible

Una vez hayamos decidido nuestro objetivo, debemos recopilar tanta información como nos sea posible para poder descubrir si nuestro proyecto podría ser factible o no . En este punto, es importante que no nos conformemos con lo mínimo: cuanto más estudiemos y más documentación tengamos, más fácil nos será acertar con nuestras conclusiones y encontrar el éxito.

Desarrolla axiomas en base a los datos que has recopilado

Saca conclusiones lógicas para tus axiomas

Sin embargo, como en este caso no hablamos de investigaciones, lo que debemos hacer es utilizar la lógica para intentar decidir si nuestras suposiciones podrían tener éxito o no . Para Musk, tal y como mencionó en su entrevista con la revista Rolling Stone, esta parte del proceso pasa por hacerse las siguientes preguntas: ¿son estas hipótesis correctas? ¿Son relevantes? ¿Nos conducen irremediablemente a la conclusión que buscamos? ¿Con qué probabilidad?

Intenta refutarte

Una vez hayamos alcanzado nuestras conclusiones, llega el momento de refutarnos para comprobar si nuestras teorías son fuertes o no.

La conclusión final

Si después de haber buscado pegas a nuestras conclusiones no hemos encontrado ningún argumento sólido que las contradiga, eso significa que nuestro proyecto se puede realizar. Sin embargo, Musk apunta que esto no quiere decir que vayas a tener toda la razón, sino que es probable que la tengas. La verdad absoluta no existe, así que tenlo en cuenta antes de tomar tu decisión final.