No obstante, los bancos están obligados a comunicar a sus clientes cuáles son las comisiones y gastos que están pagando, el importe de estos y también su concepto. Por tanto, si el banco te cobra por un servicio que no ha prestado, que tú no has solicitado o que no te puede imponer, se considerará indebido. En este sentido, es importante que estés bien informado de las comisiones que te van a cobrar y recuerda que, si el banco cambia las condiciones, te deberá avisar con antelación. Si no es así, puedes reclamarlas. De la misma manera, si tu banco te pide una comisión por un servicio que no aparece en tu contrato, también deberá de informarte antes de cobrártela. Debes aceptarla expresa o tácitamente y, además, tiene que estar publicada en la web de la entidad y a tu disposición en las sucursales.