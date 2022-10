El Bizum ha revolucionado el mundo de los pagos, y el de las deudas. Ya no hay excusa para no pagar tu parte a tu amigo con eso de que no llevas suelto porque a golpe de Bizum en un minuto le has devuelto lo que le debes. No solo sirve para eso, ya que muchos establecimientos han empezado a utilizarlo como método de pago para sus clientes. Sin embargo, equivocarnos es muy fácil y hay que tener cuidado y revisar la cantidad que tecleamos, pues recuperarla luego no es fácil y ahí está el último ejemplo de un hombre invidente que, sin querer, pagó 930 euros en lugar de 9’30 euros. Ahora el dueño del bar se niega a devolverle la diferencia.