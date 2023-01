Las cartillas y los bancos: Carlos San Juan sigue luchando para que no desaparezcan y sean sin comisiones

La cartilla o la libreta de ahorro ha sido desde hace décadas un objeto icónico y eficaz entre la banca y sus usuarios. Sin embargo, con la llegada de las aplicaciones móviles de los bancos, ha ido quedando en desuso y cada vez es menos utilizada entre la población, lo que no quita que siga siendo primordial para muchos seniors: cuatro de cada diez mayores siguen utilizándola . Mientras que algunas entidades financieras han decidido prescindir de ellas, otras las mantienen, pero cobran una comisión.

Carlos San Juan , el hombre de 80 años que comenzó la campaña ‘Soy mayor, no idiota’ para conseguir un mejor trato a los mayores por parte de las entidades bancarias, se ha pronunciado respecto a lo que está pasando con las cartillas, tan útiles para muchos mayores.

“Antes eran totalmente gratuitas y ahora se cobran comisiones por mantenerlas, por actualizarlas o por las consultas”, explica San Juan. Y admite que no todos los bancos están haciendo lo mismo con respecto a la cartillas: “Hay entidades que no la aceptan para nada, otras que sí las aceptan, pero pagando diez euros, ¡diez euros de comisión por la cartilla! Es cierto que hay bancos que diferencian por edad con el objetivo de que los mayores no se queden sin esta herramienta", dice.