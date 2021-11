Se te bloquea la tarjeta de débito por la noche y no sabes por qué. Buscas ayuda en internet, pero no la encuentras. Llamas al banco, al servicio de atención al cliente, pero ahí no hay nadie, tan solo un contestador automático que te va llevando de un lado para otro y, al final, la llamada se cuelga sin recibir ninguna solución. Esto es precisamente lo que se va a acabar cuando se apruebe la ley para regular la atención al cliente de las empresas que ya está preparando el Gobierno y se encuentra en trámite parlamentario.