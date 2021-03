Cambiar de cuenta, pero no de banco

Según la plataforma HelpMyCash, en algunos casos ni siquiera hace falta cambiar de entidad para dejar de pagar comisiones, ya que muchas de las entidades que han aumentado el coste de sus cuentas disponen también de alternativas gratuitas. "Eso sí, en general son cuentas digitales , pensadas para que el cliente realice las operaciones básicas (transferencias, reintegros de efectivo, pago de recibos e impuestos, consultas de movimientos, etc.) a través de los cajeros o la banca online", explican los expertos del comparador.

"El principal escollo de este punto", continúan, "es que algunas de las cuentas sin comisiones que ofrecen los bancos están reservadas únicamente para nuevos clientes, por lo que los que ya forman parte del banco no siempre pueden hacer el cambio".

Un ejemplo que lanzan desde este comparador es con el caso de CaixaBank: "las condiciones del programa Día a Día y, por tanto, tengan que pagar comisiones por sus cuentas corrientes, pueden abrir una cuenta corriente en Imagin, la marca online del banco. Imagin solo permite operar a través del móvil (no dispone de plataforma web) y ofrece menos servicios que CaixaBank, pero sus titulares seguirán pudiendo sacar dinero gratis en todos los cajeros y no tendrán que cumplir ningún requisito de vinculación para no pagar comisiones", explican.