La España vaciada se queda, también, sin dinero. No de una manera virtual, sino de una manera física. La falta de cajeros automáticos está provocando que, cada vez más, sus habitantes, de avanzada edad en la mayoría de los casos, tengan que buscar soluciones alternativas a la falta de efectivo por la ausencia de estas máquinas dispensadoras y, en el peor de los casos, de sucursales bancarias. Así lo ha avisado el Banco de España, poniendo datos fehacientes sobre la mesa: 1,3 millones de españoles encuentra dificultades para obtener dinero en efectivo , siendo las provincias de Zamora y Ávila las más afectadas, y las personas mayores las que más lo sufren debido a la brecha tecnológica y la imposibilidad de desplazarse a otras localidades para sacar dinero.

Desde que estallara la burbuja financiera en 2007 y la posterior reestructuración, y rescate, del sistema bancario, España ha pasado de tener casi 70 bancos a no más de 10 o 12 plenamente operativos. Un ejemplo de este tipo de concentración se puede ver en el caso de Caixabank: Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Sa Nostra, Caixa Penedés, Caja Murcia, Caja Granada, C. Laietana e Insular de Canarias pasaron, después de varios años, a formar parte de Bankia. De 11 nombres se pasó solo a uno, que ahora, además, ya no existe. ¿La consecuencia? Cierres de bancos, oficinas y ausencia de sus cajeros.