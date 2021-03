La cuenta bancaria, ese lugar, mejor que bajo el colchón, donde guardamos a buen recaudo nuestro dinero y vigilamos por si nos hacen algún cobro sospechoso. Pero de lo que muchos no son conscientes es de que no somos los únicos que estamos al acecho de lo que ocurre en nuestras cuentas, las entidades bancarias también. Probablemente esto es algo lógico, pero hay casos en los que la vigilancia va más allá, cuando ciertos movimientos bancarios hacen que la entidad se lo notifique a Hacienda .

Sí, hay una serie de ingresos sobre los que las entidades bancarias se ven obligadas a notificárselo a la Agencia Tributaria, unos movimientos que, si los detectan como sospechosos, podrían investigarlos como posibles casos de dinero negro que luego no se incluye en la declaración de la renta. En todo caso, por mucho que se avise a Hacienda no hay que dejar de hacer esas transacciones si son necesarias, pues que las vigilen no significa que estemos cometiendo un fraude, siempre que lo hagamos de la forma correcta, claro está.