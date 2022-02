De momento, es importante no perder de vista que las criptomonedas , ya sea Bitcoin, Ethereum, Lucky Block, Cardano o Solana, por nombrar las Top5 del mercado, son monedas digitales. Es decir, son un tipo de divisa que se emplea para comprar productos y servicios, como cualquier otra moneda, pero existen exclusivamente en el mundo virtual, no en el mundo real.

Son intangibles y, por ahora, no son dinero en términos legales. En 2018 lo advirtieron claramente tanto el Banco de España como la CNMV y en febrero de 2021 ambas entidades insistieron al respecto en un comunicado conjunto. Al no ser dinero legal, no están respaldadas por la confianza de un banco central o de un gobierno como sucede con las monedas “tradicionales”.