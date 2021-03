Muchos trabajadores consideran que cuando son despedidos siempre tienen derecho a la indemnización por despido improcedente , ya que les corresponde por el tiempo trabajado en la empresa, pero lamentablemente no es así.

Hasta que no pasan una de estas dos situaciones, que no dependen del trabajador más allá del hecho de haber demandado a la empresa, el trabajador no tiene derecho a la indemnización por despido improcedente.