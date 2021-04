Subrogar la hipoteca: un método de ahorro

¿Qué pasos debo de seguir para cambiar de banco?

Si las condiciones nos convencen, la propia sucursal avisará a nuestro antiguo banco de la operación. En este punto, es probable que recibamos una contraoferta en un plazo de quince días , por lo que se abren dos escenarios. Si decidimos cancelar la subrogación, tendremos que formalizar las modificaciones de nuestro viejo contrato. Pero, en caso de que sigamos adelante con la operación o de que sencillamente no recibamos una contraoferta, deberemos cerrar el traspaso firmando la subrogación ante notario y acompañados de la entidad a la que hemos decidido mudarnos. A partir de entonces, el cambio será oficial y nuestra hipoteca estará sujeta a las nuevas condiciones.

Para iniciar los trámites de subrogación no es necesario que avisemos a nuestro antiguo banco. No obstante, si queremos traspasar nuestra hipoteca, debemos cumplir una serie de requisitos, que incluyen haber pagado las cuotas durante al menos dos años, no tener un capital pendiente de más del 80% del valor de la vivienda y disponer de una buena situación económica. De lo contrario, ningún banco querrá asumir la operación, por lo que, si estás pensando en dejar tu banco, asegúrate de que tienes el perfil.