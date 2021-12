Esta nueva funcionalidad es completamente segura. Además, no cobra ningún tipo de comisión. Sin embargo, no todas las entidades bancarias la tienen habilitada. La lista de bancos que sí aceptan pagar y cobrar décimos de Lotería con Bizum son: CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia (CaixaBank), Sabadell, Unicaja, Banco kutxabank, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter y Cajasur. Si tu banco no se encuentra en este listado, no podrás disfrutar de este nuevo servicio.