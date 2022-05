Cómo detectar billetes y monedas falsas: así es el método de tocar, mirar y girar

Las autoridades informan de que incluso aparecen en circulación como si fueran legales billetes con la inscripción de la frase “This is not legal tender It s used for motion props” en una banda. Esta frase significa “Esto no es moneda de curso legal. Se usa para accesorios de movimiento”. Normalmente se emplea en juegos, disfraces o en películas. El problema es que al recibir un pago en billetes no solemos prestar mucha atención a sus características y menos aún nos ponemos a leer lo que aparece impreso.