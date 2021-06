Que estamos deseando recuperar nuestra vida pre-pandémica es algo de lo que no cabe duda. Tras más de un año de pandemia (y lo que queda), las ganas que tenemos de viajar, ir a festivales o simplemente salir de nuevo por las noches han ido creciendo progresivamente, incluso entre aquellos que, como quien dice, suelen llevar una vida menos movidita. Visto así, no es de extrañar que entre el público de Eurovision arrasase la actuación que más recordaba a un concierto de los de antes, de esos en los que podíamos saltar y darlo todo. Tampoco que, en cuestión de horas, se agotasen todas y cada una de las plazas del crucero de Regent Seven Seas que va a dar la vuelta al mundo en 2023.