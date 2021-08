Solo para los más ricos: el Gobierno de las Maldivas subasta 16 de sus miles de islas para fomentar el turismo

A pesar de que el documento contempla tres posibles escenarios más o menos optimistas, tanto la UNCTAD como la OMT creen que el turismo global no volverá a los niveles de afluencia previos al coronavirus hasta el año 2023 o 2024 , un hecho que dejará graves consecuencias en la economía de aquellos países en las que el turismo juega un papel importante en el PIB y, sobre todo, en aquellos que están en vía de desarrollo.

Ante esta situación, a lo largo de todo el mundo se están adoptando medidas que ayuden a recuperar la confianza de los viajeros y sus ganas de organizar vacaciones más allá de sus fronteras. Algunas pasan por exigir el certificado sanitario, un documento que acredita que su portador ha sido vacunado, ha pasado la Covid-19 o realizado una prueba que ha resultado ser negativa; otras, por ofrecer vacunas gratis a los turistas que vayan de vacaciones. Sin embargo, la medida más curiosa, extravagante y, por qué no decirlo, apetecible para reactivar el turismo poco tiene que ver con las vacunas o las PCRs, aunque, eso sí, solo está al alcance de los afortunados que pueden presumir de tener unos cuantos ceros de más en su cuenta corriente.

Así, tal y como señalan desde el Ministerio de Turismo, los hoteles que se construyan no podrán tener una altura superior a la de los árboles y deberán edificarse a cinco metros hacia el interior de la línea de vegetación. Además, no se podrán talar árboles si no se cuenta con un permiso del Ministerio y, en caso de hacerlo, deberán plantarse dos por cada árbol caído.