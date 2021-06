Si decimos el nombre de Warren Buffett, así, sin contexto, es probable que buena parte de la población de a pie no tenga muy claro a quién nos referimos. A diferencia de sus algunos de sus famosos coetáneos, como Jeff Bezos o Elon Musk, este destacado empresario, director ejecutivo del conglomerado Berkshire Hathaway, tiene un perfil mucho más discreto que le ha permitido permanecer relativamente alejado de las polémicas y el centro de la conversación pública.

Pero no te engañes. Tal vez su nombre no se repita tanto como el de Bezos o Musk, pero Warren Buffett es, ahí donde lo ves, uno de los hombres más ricos del mundo. En concreto, según el último ranking de la revista Forbes , actualmente ostenta una monumental fortuna de 96 mil millones de dólares que le permite posicionarse como el sexto hombre del mundo, solo por detrás de Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates y Mark Zuckerberg.

No solo eso. Para muchos, es además un gurú de las inversiones, una especie de genio de las finanzas que ha sabido encontrar la tecla y amasar una exuberante riqueza dedicándose, mayoritariamente, a la compra y venta de acciones. Sus predicciones son tan acertadas que le han valido el sobrenombre del Oráculo de Omaha (Omaha es la ciudad de Nebraska en la que nació), y son muchos los que las siguen a pie juntillas con la esperanza de conseguir al menos una parte de su éxito. En definitiva: si quieres invertir, este es el hombre en quién debes fijarte.

Nunca pierdas dinero

Parece una obviedad, ¿verdad? Si queremos hacernos ricos, es evidente que no debemos perder dinero con nuestras inversiones. Sin embargo, a veces, ya sea por confianza plena o simple cabezonería, seguimos emperrados con un negocio. Si es tu caso, olvídalo. En cuanto aparecen los números rojos, desaparece el beneficio, y cuantas más pérdidas tengamos, más difícil nos será recuperarnos, así que evítalo a toda costa. Para Buffet, esta es la regla número uno antes de invertir y, la segunda, es no olvidarse de la primera, así que acuérdate de ella.

Evitar deudas innecesarias

Existen multitud de proyectos que, a pesar de contar con una buena premisa, se quedan en tierra de nadie por la multitud de préstamos que acumulan. Por ello, es importante que evitemos pedir préstamos y utilizar tarjetas de crédito : puede jugar en nuestra contra. No obstante, Buffet señala que, en caso de que necesitamos financiación, lo que debemos hacer es contratar préstamos de interés bajo y a plazo fijo, pero siempre, y recalcamos la palabra, con moderación.

Vive modestamente

En el caso de Buffet, él ha afirmado que espera a que rebajen los productos que quiere para comprarlos , y se dice que todavía vive en la casa que compró en su Omaha natal hace ya más de sesenta años. Sea cierto o no, la verdad es que es un buen consejo, así que aplícalo.

Investiga y no inviertas en lo que no entiendes

A la hora de invertir, es importante que sepamos en qué estamos dejándonos el dinero para saber si tenemos posibilidades de éxito o no. Por ello, es importante que investiguemos bien la empresa en la que queremos invertir antes de dar cualquier paso. Tenemos que saber cómo es su gestión económica, su valor real, sus perspectivas a largo plazo… En definitiva, hacernos una idea de cómo se desarrollará en un futuro.

Además, Buffet recomienda que no invirtamos en algo que no entendemos, independientemente de lo bien que suene. Si es sobre un tema candente, como puede ser la tecnología, pero no la comprendes, dedica tiempo a formarte en profundidad. Así podrás tener tu propio criterio, algo que te ayudará a la hora de tomar decisiones.