Con estos datos, es natural pensar que alguna de estas personas pueda decidir cambiar de banco , ya sea porque ha encontrado uno que ofrece mejores comisiones e intereses, por la fusión de su sucursal con otra entidad bancaria o porque se ha mudado y no dispone de una oficina cerca de su nueva residencia: los motivos son infinitos.

Si la persona desempleada carece de estos datos y no se maneja por internet, o si simplemente prefiere notificar el cambio de una forma más tradicional, podrá realizar esta gestión llamando al teléfono de atención a la ciudadanía, siempre que la sucursal de la cuenta en la que desee cobrar no pertenezca a una provincia distinta de aquella en la que estaba cobrando y no sea exclusivamente una banca digital.