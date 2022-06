En los últimos años, la OCU (Organización de Consumidores Unidos) ha denunciado en varias ocasiones los precios abusivos que aplican algunos cerrajeros por ofrecer sus servicios . Y es que aprovechando las prisas de los consumidores, muchos de estos profesionales han llegado a cobrar tarifas disparatadas de más trescientos euros (cinco veces más del precio del mercado) por unos servicios que no llegan a los quince minutos y que no requieren ni siquiera el cambio de una cerradura.

Esta práctica, que según la asociación es bastante común, no es ilegal, ya que no hay unas tarifas reguladas en el sector y, consecuentemente, las empresas pueden establecer el precio que consideren con total libertad. Sin embargo, sí se considera abusiva porque en la mayoría de las ocasiones la empresa le niega un presupuesto previo al cliente , alegando que, primero, es necesario revisar la cerradura para comprobar su estado.

En caso de que el presupuesto quede abierto, desde la OCU señalan que los usuarios podrán rechazar el precio que les ofrezcan en el domicilio , en cuyo caso solo tendrán la obligación de pagar los costes de desplazamiento. Asimismo, recuerdan que los usuarios no deben firmar nada con lo que no estén de acuerdo, ni ningún tipo de orden en reparación en la que no aparezca reflejado el presupuesto.

La OCU recuerda que los técnicos deben llevar sus tarifas por escrito y que, aunque los precios no están fijados, no pueden cobrar 500 euros de más solo porque el usuario no haya exigido previamente un presupuesto. Si una vez solucionado el problema el precio de reparación parece excesivo, los usuarios pueden no firmar la factura, aunque, en estos casos, deberán guardarla para iniciar la reclamación.