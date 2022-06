El plan de la banca para llevar dinero efectivo a la España vaciada

La idea de AEB es presentar públicamente el informe junto con el plan de medidas sectoriales antes de agosto , idealmente a mediados de julio, y si no, ya en septiembre. "Estamos trabajando ya con muchos agentes para poder cerrar el plan y además en muy buena colaboración con el Ministerio de Economía. Hay que decir que no solo es un problema de los bancos , el problema de la despoblación es u n reto de todos ", ha explicado Kindelán.

Kindelán ha argumentado que "el cajero automático no lo resuelve todo", esgrimiendo que "hay poblaciones en las que a veces, no es que el cajero sea caro, es que no se va a utilizar", ya que lo que buscan los vecinos no es tanto un punto de acceso sino tener atención presencial. "Muchos clientes nos dicen que lo que quieren es hablar con alguien. Esa es la cuestión que estamos viendo", ha indicado.