La duda que nos surge en Uppers es si pueden las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano. El año pasado un juzgado de Palma de Mallorca dictó una sentencia que afirma que las compañías aéreas no pueden cobrar por la maleta de mano. Este suplemento que los pasajeros se ven obligados a contratar por llevar consigo en la cabina del avión la maleta de mano con sus objetos personales no sería legal. A su vez, el mismo juzgado determinó que el incremento del precio del billete sí podría corresponder a la facturación de esa maleta en la bodega del avión debido a que tal operación implica necesariamente un mayor coste económico para la compañía.

En virtud de tal regulación, el fallo del juzgado dejó claro que Ryanair no podía alegar motivos de seguridad para no llevar dicho equipaje de mano en la cabina. Además, se considera “indispensable”, con lo cual está obligada a transportarlo sin exigir ningún tipo de suplemento sobre el precio del billete. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya trató este tema en 2014 distinguiendo entre el equipaje facturado como no esencial y el de mano como indispensable y por tanto este último no facturable.