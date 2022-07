El uso de billetes y las monedas está quedando tan relegado en los últimos años que ha llegado a ser común el hecho de entrar en una tienda y comprobar que solo se puede pagar con la tarjeta de crédito. A esto hay que sumarle que los cajeros automáticos también están disminuyendo , lo que complica dar con uno a los colectivos más vulnerables, no tan familiarizados con la tecnología. Ante esta situación, el Gobierno ha modificado la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , y ahora ya es obligatorio aceptar dinero en efectivo en cualquier establecimiento.

La norma es una herramienta efectiva contra la exclusión financiera, puesto que no todo el mundo tiene la capacidad de pagar con tarjeta. "Muchas personas mayores no hacen uso de la tarjeta o, a veces, ni siquiera la tienen y van con su libreta; no aceptar efectivo es una exclusión, y cuando se redacta una ley es para incluir a todo el mundo", explica Ruiz Dotras.