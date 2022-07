Aunque tengamos interiorizadas prácticas básicas como pagar con la tarjeta solo cuando tengamos el datáfono delante de nosotros , y no dejar que el camarero se la lleve a cualquier lugar que quede fuera de nuestro control, o no llevar nunca apuntado el PIN junto a la tarjeta ni en el teléfono móvil para que no sea fácil vincularlos si nos roban, es vital que conozcamos los principales métodos utilizados por los hackers para sustraernos nuestros datos bancarios.

Especialmente cuando estamos fuera de casa, por ejemplo en un hotel, una cafetería o un aeropuerto, tenemos la tentación de conectarnos a Internet a través de una WiFi pública para no gastar nuestros datos. Estas redes no son del todo seguras, ya que un cibercriminal se ha podido conectar y podría estar espiando nuestros movimientos. Si no tenemos más remedio que utilizar una red pública, es mejor no introducir ningún dato de nuestra tarjeta en ninguna plataforma o servicio, especialmente si no utilizamos una VPN.