En verano el interior de los bares y restaurantes no los quieres ni ver, a no ser que el calor sea tal que prefieras estar a salvo con el aire acondicionado. El buen tiempo, sobre todo en primera línea de playa, invita a pasar un rato en la terraza junto a una buena compañía y una bebida que nos refresque. Es época de eso, de terminar de trabajar, o salir de la playa para los que tienen la suerte de estar de vacaciones, e irse a una terraza a terminar de pasar la tarde. ¿El problema? Que ahora en muchas la caña te la tienes que beber a contrarreloj.

Esto no solo ocurre en este bar de Bilbao, también en muchos locales de Barcelona. La pregunta que muchos clientes se habrán hecho probablemente sea la de: ¿es legal? Bien, según señalan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es un tema controvertido, pero no existe norma alguna que limite o prohíba este tipo de prácticas por parte de los hosteleros sobre el tiempo que puede disfrutar un cliente del servicio prestado.

Con esta medida los hosteleros pretenden sacar la máxima rentabilidad al consumo en terraza justo ahora, que es temporada alta, teniendo en cuenta que muchos bares cobran un plus por el servicio al aire libre. No obstante, desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España son más cautos, ya que puede volverse en contra a medio o largo plazo si esto provoca un descontento en los clientes que opten por ir a otro bar en el que no haya restricciones de tiempo para tomarse una caña. Sin embargo, también apuntan que el consumidor debe tener responsabilidad y no puede estar una tarde entera ocupando una mesa tras solo haber pedido, por ejemplo, un café.