Con el precio de la luz tan elevado tenemos la obligación de reorganizar nuestras costumbres para gastar menos energía. Otra responsabilidad es revisar que los aparatos electrónicos y los electrodomésticos funcionan correctamente porque si no es así disparan la factura. La nevera es la reina del consumo en casa y acapara un tercio del total . Por tanto, es lo primero a mantener en perfecto estado. Uno de sus fallos se genera en el termostato y solemos tardar tiempo en percatarnos de ello. En Uppers hemos consultado cómo saber si el termostato de mi nevera está estropeado con un experto en electrodomésticos, que además nos ha aconsejado qué hacer si falla el termostato del frigorífico.

La función del termostato es controlar la temperatura del aparato . La señal que dispara las alarmas de una posible rotura es un cambio importante en la conservación de los alimentos tanto dentro de la nevera como del congelador. No hemos modificado los grados, pero la comida y las bebidas no están tan frías como siempre o, al contrario, se han enfriado en exceso e incluso en el congelador se ha generado escarcha.

Una vez repasado el funcionamiento del termostato y de haberlo graduado es sencillo comprobar que lo hace correctamente. Cuando la nevera no enfría como debería o lo hace en exceso, puede deberse a dos cosas: hemos realizado una programación de las temperaturas errónea o el termostato está fallando. El primer paso sería revisar esas temperaturas y después estar pendientes de que el compresor se activa para enfriar. En el extremo opuesto el termostato también podría no funcionar como debe si la señal que manda al compresor es de un trabajo continuo. A pesar de estar los alimentos de la nevera casi congelados se sigue escuchando que está en marcha dicho compresor. También puede aparecer hielo en el evaporador, lo que genera la obstrucción de las salidas de agua y no se mantienen los alimentos como corresponde.