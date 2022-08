Nuevo paquete de medidas de ahorro y de eficiencia energética aprobado en Consejo de Ministros en plena crisis de precios, en continuos alza. El objetivo de este plan, desarrollado por el ministerio de Transición Ecológica, no es otro que reducir alrededor de un 7% el consumo de gas de cara al otoño y el invierno. Son varias las medidas que entraran en vigor y que afectarán sobre todo a espacios públicos . ¿Cuáles son esas medidas y cómo te afectarán? ¿Podrás seguir encendiendo el aire acondicionado durante la ola de calor?

Edificios públicos, comercios, grandes almacenes, hoteles, cines o edificios dedicados al transporte de viajeros, entre otros, tendrán que adaptarse a las medidas de ahorro y eficiencia adoptadas, entre ellas la del aire acondicionado. Este estará limitado a un mínimo de 27 grados durante el verano, mientras que la calefacción en invierno no podrá superar los 19 grados . ¿Son realmente estas temperaturas las idóneas para cada época?

Las temperaturas muy bajas para el aire acondicionado no son muy recomendables. Primero, porque antes de la crisis energética ya ponían en aviso el gasto que ocasiona; y segundo porque una gran diferencia térmica con el exterior es perjudicial para nuestra salud debido al gran contraste entre una temperatura y otra.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aconseja que durante el verano el termostato no baje de los 24 o 26 grados , quedando la medida del gobierno un grado por encima, aunque otros expertos llegan a destacar que el aire debe ponerse en verano hasta a 28 grados. La misma OCU señala que, por cada grado que se sube, se llega a ahorrar un 10% en la factura .

¿Qué pasará con la calefacción durante el invierno? Que no podrá superar los 19 grados pese a que la temperatura confort se sitúa, como expone la OCU, en los 21 grados, que a su vez explica que por cada grado que se aumenta la calefacción la factura crece un 7%. Sin embargo, cabe destacar que esta medida no es para los hogares, sino para empresas, cines, centros comerciales o edificios públicos.

Pero no es la única medida. Los comercios tendrán que mantener sus puertas cerradas cuando el aire acondicionado o la calefacción se mantengan encendidos para evitar que el fresco o el calor se escapen. No solo eso, los escaparates y los monumentos deberán apagar sus luces a partir de las 22:00 horas, siendo las comunidades autónomas las encargadas de que esto se cumpla en su territorio, no afectando, eso sí, a la iluminación exterior.