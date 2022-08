Aire acondicionado o ventilador: ¿cuál encarece más la factura de la luz?

Todavía con la mayor parte del mes de agosto por delante, parece que este verano lo hemos vivido en una constante ola de calor en la que, cuando parecía que por fin remitían las temperaturas, el calor extremo volvía a hacer acto de presencia. Ante tales temperaturas los que cuentan con aire acondicionado lo han tenido encendido a sabiendas de los altos precios de la electricidad, mientras que los que no cuentan con uno se han decantado por un ventilador para poder descansar en las noches tropicales que se han vivido a lo largo del verano. Sin embargo, ¿cuál de los dos nos encarece más la factura de la luz?

Siendo realistas, el ventilador puede llegar a gastar hasta un 90% menos de energía que el aire acondicionado, convirtiéndose así en la opción más barata, tanto en el coste de compra como en la factura eléctrica tras su uso. No obstante, siempre hay un pero. El ventilador no enfría el aire, solo lo mueve, por lo que para estar verdaderamente frescos hay que mantenerlo encendido con constancia, algo que no ocurre con el aire acondicionado.