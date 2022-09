La mente de un multimillonario trabaja de formas singulares que a muchos nos puede parecer cuanto menos extraña. Elon Musk, presidente de Tesla , ha confesado que se deshizo de sus bienes inmuebles hace algunos meses, por lo que ahora no posee una vivienda como tal. El hombre más rico del mundo, en una reciente conversación con Forbes, ha revelado que se aloja en habitaciones libres de sus amigos , algo que resulta cuanto menos particular debido a que es padre de 7 hijos. De hecho, su esposa confesó hace un tiempo que vivía en una vivienda ‘insegura’.

Una peculiaridad en su conducta que lo ha llevado a ser el centro de atención, no solamente por sus increíbles y futurísticos proyectos a nivel mundial tanto para la tierra como fuera de ella, sino que ahora el CEO de Tesla y de SpaceX ha decidido deshacerse de todas sus propiedades (mansiones, viviendas, residencias y casas) asegurando que no necesita de ellas.

Musk había comprado una casa prefabricada en la que podía residir y que se encontraba cerca de la fábrica de Tesla, en Texas, Estados Unidos. Con varios viajes en su rutina, prefiere quedarse con sus amigos, por lo que no encontraba útil tener un inmueble en el que no estaría de manera regular. “Seguro que sería muy problemático si yo gastara miles de millones de dólares al año en consumo personal, pero no es el caso”, explicó tras las críticas que recibió tras la venta de varios de sus bienes inmuebles. Una vez hecho, agregó que su residencia principal es una vivienda en alquiler que le pertenece a SpaceX; cuesta 50 mil dólares y no pierde tiempo en ir al trabajo.