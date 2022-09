El verano es una estación muy bonita para pasarlo en lugares paradisíacos, con playas y mucho tiempo libre para disfrutarlo. Pero también puede resultar un gran peso cuando no te gusta el calor o lo tienes que pasar en casa o trabajando. Con las altas temperaturas tu hogar puede parecer el infierno, principalmente en zonas muy húmedas y más si no tienes un aire acondicionado. Cómo refrescar la casa es una pregunta que te haces a diario. Si bien también puedes contar con un ventilador , a veces tampoco alcanza, y el aire que mueve es caliente.

Ahora bien, ¿dónde es mejor colocar un ventilador para garantizar su eficacia? ¿Cerca de la cara? No, no. Sentirás la brisa, pero a cambio tendrás dolor muscular, sequedad en los labios y mucosa excesiva. Por eso, te recomendamos: garantizar el flujo de aire; es decir, evitar obstáculos como puertas (no los coloques en zonas esquinadas). Podría ser un buen lugar uno que tenga una ventana de entrada y otra de salida para que el aire circule.